СМИ: «Анжи» снимется с чемпионата после зимней паузы

Махачкалинскому «Анжи» осталось жить два тура. После окончания первого круга чемпионата России по футболу руководство, вероятнее всего, объявит о банкротстве. Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» объявил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

— Сейчас сложно представить даже то, как мы сможем доиграть до зимней паузы. Об организации каких-то сборов во время перерыва даже речи идти не может. Мы на зарплату ребятам не можем уже несколько месяцев насобирать. Моё личное, частное мнение — с такими проблемами клуб просто не может существовать. Поэтому после 17 тура на повестке дня будет именно этот вопрос. И, боюсь, что без спонсоров его решение будет очевидным, — сообщил Флегонтов.

При этом поиски спонсоров клуб ведёт всё последнее время. Однако никаких предпосылок для привлечения спонсоров у «Анжи» нет — несмотря на то, что на фоне проблем команда смогла выдать несколько сильных матчей и даже нанести первое поражение лидеру РФПЛ «Зениту», клуб плетётся в зоне вылета, находясь на 15 месте.

Владелец «Анжи» Осман Кадиев возлагал надежды на финансовую поддержку от руководства республики, однако в минфине Дагестана заявили, что денег на спонсирование клуба в региональной казне нет. В это время долги клуба продолжают расти и уже достигли критической отметки в 300 миллионов рублей.

— Давно была встреча с главой республики Васильевым Владимиром Абдуалиевичем, он сказал, что услышал нас, — рассказал генеральный директор клуба. — Но после того никаких подвижек не было. У нас есть небольшие спонсорские контакты, но для уровня премьер-лиги – это ничто. Осман Гаирбекович (президент «Анжи» Кадиев. – прим.ред.) постоянно в разъездах, ищет спонсоров. Не знаю, получится ли у него, но работу он делает огромную.

Напомним, что до окончания первого круга РФПЛ «Анжи» осталось сыграть три домашних матча. 24 ноября в 15 туре в Махачкале клуб встретиться с «Рубином», в 16, 1 декабря — с «Уфой», а в 17 — со «Спортаком». Заключительный матч должен пройти на «Анжи Арене» 8 декабря.

В случае снятия клуба всем участникам розыгрыша РФПЛ будут засчитаны технические победы. А в конце сезона высшую лигу российского футбола покинет лишь одна команда.

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