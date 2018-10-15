2018-10-15T14:05:15+03:00
Спорт

Перед матчем с ЦСКА у «Анжи» нет денег даже на перелёты

Футболисты обещают бойкотировать матч
Андрей ЗОБОВ
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Футболисты «Анжи» могут не выйти на поле в матче с «ЦСКА»Футболисты «Анжи» могут не выйти на поле в матче с «ЦСКА»Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Махачкалинский «Анжи» всё глубже погружается в долговую яму. На счетах клуба шаром покати, а задолженность составляет уже 300 миллионов рублей. На фоне колоссальных проблем, гендиректор Олег Флегонтов признался, что команде трудно найти деньги на перелёт в Махачкалу, чтобы начать подготовку к матчу с «ЦСКА».

— На сегодняшний день мы не купили даже билеты на самолет в Махачкалу. Причины всё те же — отсутствие денег на счетах «Анжи». Президент Осман Кадиев делает все, чтобы команда полетела на домашнюю игру с «ЦСКА», — сообщил Флегонтов.

Однако чуть позже в ситуацию всё-так вмешался владелец клуба. Он пообещал спонсировать футболистам два перелёта, чтобы подготовится и приехать на игру со столичными «армейцами».

— Не думаю, что нам придется ехать из Подольска в Дагестан на автобусе, надеемся, что все решится. Но с каждым днем будет все сложнее приобрести необходимое количество билетов на один рейс, — признался генеральный директор клуба в интервью РИА Новости.

Несмотря на это, матч 11 тура между махачкалинцами и «ЦСКА» всё же рискует не состояться. 23 футболиста основного состава недавно предупредили, что бойкотируют матч, если руководство не начнёт выплату зарплат хотя бы за три последних месяца.

Вчера капитан команды Дмитрий Белоруков сообщил, что никаких шагов навстречу своим игрокам «Анжи» не сделал, несмотря на прекрасные результаты команды в последнее время. Напомним, что в последних матчах махачкалинцы сыграли вничью с «Ахматом» и в численном меньшинстве нанесли первое поражение лидеру РФПЛ — «Зениту».

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