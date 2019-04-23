2019-04-23T16:05:29+03:00
Общество

На Ставрополье проведут световое шоу мирового уровня

В Ессентуках пройдёт международный фестиваль фейерверков
Андрей ЗОБОВ
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В Ессентуках пройдёт международный фестиваль фейерверковВ Ессентуках пройдёт международный фестиваль фейерверковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ессентуках пройдёт международный фестиваль фейерверков — он станет подготовительным турниром перед Чемпионатом мира. Фестиваль обещает стать беспрецедентным в масштабах страны. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, праздник фейерверков будет продолжаться три дня. По оценкам руководства региона в Ессентуки прибудут более 60 тысяч гостей, в том числе команды поддержки из других стран. Среди команд-участниц также будут зарубежные гости — девять команд из Испании, Китая и других стран.

Местом проведения станет аэродром ДОСААФ. Здесь на время мероприятия откроется около 150 площадок, на которых будут продавать съестное и сладости, сувенирную продукцию и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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