На Ставрополье проведут световое шоу мирового уровня

СЕГОДНЯ 15:58 2019-04-23T16:05:29+03:00

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В Ессентуках пройдёт международный фестиваль фейерверков — он станет подготовительным турниром перед Чемпионатом мира. Фестиваль обещает стать беспрецедентным в масштабах страны. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

По словам губернатора, праздник фейерверков будет продолжаться три дня. По оценкам руководства региона в Ессентуки прибудут более 60 тысяч гостей, в том числе команды поддержки из других стран. Среди команд-участниц также будут зарубежные гости — девять команд из Испании, Китая и других стран.

Местом проведения станет аэродром ДОСААФ. Здесь на время мероприятия откроется около 150 площадок, на которых будут продавать съестное и сладости, сувенирную продукцию и другие товары.

ИСТОЧНИК KP.RU