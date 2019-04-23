«Россети» направят в Чечню около 19 млрд рублей до 2024 года

СЕГОДНЯ 18:21 2019-04-23T18:21:50+03:00

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Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский провёл рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В обсуждении актуальных вопросов развития электросетевого комплекса региона приняли участие члены правительства Чечни, а также топ-менеджеры группы «Россети», генеральный директор «МРСК Северного Кавказа» Виталий Иванов, представители АО «Чеченэнерго».

Настраивая участников на созидательный результативный диалог, лидер Чеченской Республики подчеркнул, что органы власти субъекта высоко ценят пристальное внимание, которое уделяют энергетики развитию отрасли в Чечне. Павел Ливинский в подтверждение слов Рамзана Кадырова озвучил промежуточные итоги реализации программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики.

Как сообщил глава «Россетей», начиная с 2017 года специалисты энергокомпании выполнили около 20 мероприятий для выдачи мощности Грозненской ТЭЦ, построили три новых подстанции - «Курчалой», «Гудермес-Сити», «Черноречье» - общей стоимостью более 2 млрд рублей. Кроме того, приобретено 106 единиц спецтехники на общую сумму 295 млн рублей.

- Для получения объективной оценки состояния сетевого комплекса республики мы провели всесторонний технический аудит. В результате было принято решение о реализации комплексной Программы по обеспечению надёжного электроснабжения Чеченской Республики, - рассказал генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. - Программа рассчитана до 2024 года, на её реализацию будет направлено 18,8 млрд рублей. Это позволит не только подготовить энергосистему к безаварийной работе в осенне-зимние периоды, но и в целом существенно повысить надежность энергоснабжения жителей, решить наболевшую проблему с отключениями. Важно, что по всем запланированным мероприятиям нас поддержал лидер Чечни Рамзан Кадыров и правительство Республики.

Павел Ливинский отметил, что на первом этапе реализации Программы повышения надежности энергетики вложат в ремонт энергообъектов более 342 млн рублей. Кроме того, запланировано пополнение аварийного запаса, приобретение резервных источников питания, транспорта на общую сумму 556 млн рублей.

Особое внимание будет уделено кадрам: будут сформированы дополнительные бригады для проведения оперативно-восстановительных работ. Стороны также приняли решение о создании «антикризисной комиссии», которая будет следить за качеством и оперативностью реализации всех этапов Программы. В комиссию войдут представители органов власти Чеченской Республики, ПАО «Россети», МРСК Северного Кавказа и АО «Чеченэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU