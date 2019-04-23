В Михайловске появился новый арт-объект

СЕГОДНЯ 18:48 2019-04-23T18:48:14+03:00

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На территории торгово-выставочного комплекса «Римский мастер» за несколько дней до Пасхи появился новый арт-объект - пасхальное яйцо. Внутри него находится макет храма. Размеры пасхального яйца впечатляют: высота 5 метров, ширина - 3 метра. Изготовлено оно из металла по современным технологиям.

Другие работы специалистов компании можно увидеть в жилом районе «Гармония»*. На аллее «Ласточек» есть много интересных площадок. Например, жителям и гостям района очень нравится инсталляция ЛЮБОВЬ, дети с удовольствием фотографируются рядом с фигурками животных и персонажей популярных мультфильмов. Поклонники жанра фэнтези по достоинству оценят Железный трон и Молот Тора.

Посмотреть на новый арт-объект и другие изделия торгово-выставочного комплекса «Римский мастер» можно по адресу: Михайловск, жилой район «Гармония», ул. Яблоневая, 41, тел. (8652) 99-10-40.

*Наименование жилого района «Гармония» присвоено решением Думы Муниципального образования города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края от 29.10.2015 № 423.

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ИСТОЧНИК KP.RU