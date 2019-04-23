Самых талантливых почтовиков Северного Кавказа определили в Кисловодске
В Кисловодске прошел конкурс художественной самодеятельности среди почтовиков СКФО, в котором также приняли участие сотрудники Почты России из Калмыкии и Астраханской области. Участники посоревновались в пении и танцах.
- По совокупности технического уровня исполнения, сложности и самобытности представленного материала судьи назвали лучшим певцом северокавказской Почты Расула Тюбеева из Кабардино-Балкарии. Второе место среди вокалистов досталось Мадине Шадиевой из УФПС Республики Ингушетия, а третье – астраханке Татьяне Пермяковой. В хореографической номинации победу праздновал танцевальный коллектив ингушских почтовиков, "серебро" взяли работники почты Чеченской Республики, а "бронзу" - Артем Ангариков из Калмыкии, - рассказали в пресс-службе ФГУП "Почта России".
Директор макрорегиона Северный Кавказ Почты России Сергей Муратов отмечает, что в организации работает много разносторонних работников и задача руководителей дать талантам сотрудников раскрыться.
- Напомним, что на Почте России работают признанные таланты. Это, например, 80-летний московский электромеханик почтовых механизмов Евгений Стругальский, ставший участником первого сезона шоу "Голос 60+" и занявший второе место в суперфинале конкурса, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU