Самых талантливых почтовиков Северного Кавказа определили в Кисловодске

СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-23T19:35:22+03:00

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В Кисловодске прошел конкурс художественной самодеятельности среди почтовиков СКФО, в котором также приняли участие сотрудники Почты России из Калмыкии и Астраханской области. Участники посоревновались в пении и танцах.

- По совокупности технического уровня исполнения, сложности и самобытности представленного материала судьи назвали лучшим певцом северокавказской Почты Расула Тюбеева из Кабардино-Балкарии. Второе место среди вокалистов досталось Мадине Шадиевой из УФПС Республики Ингушетия, а третье – астраханке Татьяне Пермяковой. В хореографической номинации победу праздновал танцевальный коллектив ингушских почтовиков, "серебро" взяли работники почты Чеченской Республики, а "бронзу" - Артем Ангариков из Калмыкии, - рассказали в пресс-службе ФГУП "Почта России".

Директор макрорегиона Северный Кавказ Почты России Сергей Муратов отмечает, что в организации работает много разносторонних работников и задача руководителей дать талантам сотрудников раскрыться.

- Напомним, что на Почте России работают признанные таланты. Это, например, 80-летний московский электромеханик почтовых механизмов Евгений Стругальский, ставший участником первого сезона шоу "Голос 60+" и занявший второе место в суперфинале конкурса, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU