На депутата из Дагестана завели уголовное дело за мошенничество, совершенное 17 лет назад

СЕГОДНЯ 20:02 2019-04-23T20:02:30+03:00

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В Дагестане завели два уголовных дела на депутата Народного Собрания республики. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе местного СКР, парламентария подозревают в мошенничестве и подделке документа с целью его сокрытия.

- Следствием установлено, в 1994 году местная жительница передала народному избраннику подлинник постановления администрации города Махачкала о выделении ей земельного участка площадью 0,1 га и попросила продать принадлежащий ей земельный участок. В 2002 году подозреваемый продал указанный земельный участок своему знакомому за 50 тысяч рублей, передал ему постановление и подделал от имени собственника на его имя доверенность на распоряжение этим участком. Полученные от продажи земельного участка деньги депутат женщине не передал, путем обмана похитил и распорядился ими по своему усмотрению, - сказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU