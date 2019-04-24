Во Владикавказе задержана наркоторговка

СЕГОДНЯ 09:12 2019-04-24T09:55:37+03:00

Против нее возбуждено уголовное дело

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Во Владикавказе полицейские задержали женщину 1991 года рождения, жительницу одной из стран ближнего зарубежья. Она подозревается в незаконной торговле наркотиками.

Злоумышленницу полицейские задержали, когда она пыталась сделать закладку с наркотиком В кармане ее одежды полицейские при обыске обнаружили восемь свертков с веществом белого цвета - сильным наркотиком.

Выяснилось, что женщина тщательно фиксировала места закладок и отправляла сообщения клиентам с точными координатами. Всего она указала три места, где успела заранее сделать тайники.

По словам женщины, за распространение наркотиков ей некие люди обещали денежное вознаграждение. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU