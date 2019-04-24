2019-04-24T12:42:44+03:00
Происшествия

Минобр Ставрополья хочет встретиться с родителями девочек, избивших и унизивших сверстницу

Случай в министерстве назвали "вопиющим"
Евгения СОКОРЕВА
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Комиссия министерства образования Ставрополья проведет свою проверку по произошедшем в станице Лысогорской. Унижение и избиение школьницы сверстницами в ведомстве назвали "вопиющим случаем", за которым обязательно последует правовая оценка.

- Это вопиющий случай! Мы намерены тщательно разобраться в инциденте, встретиться с родителями и педагогами, - сказала замруководителя минобра СК Диана Рудьева.

Накануне по сети разлетелось видео с показательным унижением девочки другими школьницами. Как сейчас выяснилось, происходящее засняли еще 11 апреля. По информации от краевого МВД, со всеми участницами потасовки провели профилактическую беседу.

В Ставропольском крае школьницы побили и заставили говорить унизительные слова сверстницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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