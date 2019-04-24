Минобр Ставрополья хочет встретиться с родителями девочек, избивших и унизивших сверстницу
Комиссия министерства образования Ставрополья проведет свою проверку по произошедшем в станице Лысогорской. Унижение и избиение школьницы сверстницами в ведомстве назвали "вопиющим случаем", за которым обязательно последует правовая оценка.
- Это вопиющий случай! Мы намерены тщательно разобраться в инциденте, встретиться с родителями и педагогами, - сказала замруководителя минобра СК Диана Рудьева.
Накануне по сети разлетелось видео с показательным унижением девочки другими школьницами. Как сейчас выяснилось, происходящее засняли еще 11 апреля. По информации от краевого МВД, со всеми участницами потасовки провели профилактическую беседу.
В Ставропольском крае школьницы побили и заставили говорить унизительные слова сверстницу.
ИСТОЧНИК KP.RU