Минобр Ставрополья хочет встретиться с родителями девочек, избивших и унизивших сверстницу

СЕГОДНЯ 12:42 2019-04-24T12:42:44+03:00

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Комиссия министерства образования Ставрополья проведет свою проверку по произошедшем в станице Лысогорской. Унижение и избиение школьницы сверстницами в ведомстве назвали "вопиющим случаем", за которым обязательно последует правовая оценка.

- Это вопиющий случай! Мы намерены тщательно разобраться в инциденте, встретиться с родителями и педагогами, - сказала замруководителя минобра СК Диана Рудьева.

Накануне по сети разлетелось видео с показательным унижением девочки другими школьницами. Как сейчас выяснилось, происходящее засняли еще 11 апреля. По информации от краевого МВД, со всеми участницами потасовки провели профилактическую беседу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/704914" frameborder="0"></iframe> В Ставропольском крае школьницы побили и заставили говорить унизительные слова сверстницу.

ИСТОЧНИК KP.RU