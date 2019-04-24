2019-04-24T13:23:11+03:00
Происшествия

В Ставрополе сотрудники ГИБДД задержали пьяного дебошира

Он пытался устроить драку с полицейскими
Михаил ЮЖНЫЙ
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Накануне на одной из улиц города Ставрополя водитель иномарки оказывает неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции.

Очевидцы происшествия обратились в дежурную часть ГИБДД и сообщили, что нетрезвый водитель пытается отъехать от дома. По указанному адресу направлен экипаж, который остановил автомобиль, из салона которого доносился шум и крики.

За рулем машины находилась автоледи, у которой отсутствовали права. Пока полицейские устанавливали личность гражданки, 35-летний пьяный пассажир начал выражаться нецензурно в адрес полицейских и женщины-водителя. Он принялся хватать сотрудников ГИБДД за форму и пытался спровоцировать драку.

На дебошира надели наручники. Мужчину доставили в полицию, на него составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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