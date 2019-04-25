В Ставрополе водитель сбил пятилетнего ребенка

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-25T11:05:27+03:00

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24 апреля на пересечении улиц Доваторцев и Шпаковской города Ставрополя произошло крупное ДТП. Местный водитель при повороте почему-то не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с другим ехавшим впереди автомобилем.

В результате столкновения автомобиль по инерции не затормозил, а продолжил движение. Он сбил пятилетнего ребёнка, который вместе с бабушкой в этот момент переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребёнок дежурной бригадой медиков был срочно доставлен в больницу Ставрополя с ушибам. Жизнь его вне опасности. Врачами после осмотра ему было назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится тщательная полицейская проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU