В Кисловодске из реки спасли бездомную собаку
Бездомная собака случайно свалилась в речушку на проспекте Победы в Кисловодске.
Выбраться самостоятельно пес не сумел — выбившееся из сил животное едва способно было жалобно лаять и скулить, чем привлекло внимание случайных прохожих.
На место ЧП очевидцы по телефону вызвали городских спасателей. Однако, свою помощь предложил и местный волонтер. Испуганное животное спасатели обвязали веревками и начали постепенно вытягивать из холодной речной воды.
После того, как собака наконец оказалась в безопасности на земле, люди ее тщательно обогрели и отпустили на волю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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