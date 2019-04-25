2019-04-25T12:25:46+03:00
Происшествия

В Кисловодске из реки спасли бездомную собаку

Животному пришли на помощь сотрудники экстренных служб
Михаил ЮЖНЫЙ
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Бездомная собака случайно свалилась в речушку на проспекте Победы в Кисловодске.

Выбраться самостоятельно пес не сумел — выбившееся из сил животное едва способно было жалобно лаять и скулить, чем привлекло внимание случайных прохожих.

На место ЧП очевидцы по телефону вызвали городских спасателей. Однако, свою помощь предложил и местный волонтер. Испуганное животное спасатели обвязали веревками и начали постепенно вытягивать из холодной речной воды.

После того, как собака наконец оказалась в безопасности на земле, люди ее тщательно обогрели и отпустили на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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