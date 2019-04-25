2019-04-25T13:17:58+03:00
Происшествия

В Ставрополе наказали катавшегося по тротуарам водителя

Ему выписали штраф
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе водитель иномарки проехался по тротуару проспекта Карла Маркса.

По данному факту Госавтоинспекцией края была проведена проверка, в рамках которой были вычислены имя и фамилия водителя, номер автомобиля, точные дата и время нарушения правил дорожного движения.

Нарушителем оказался 28-летний горожанин, который был вызван в ГИБДД города для составления протокола. Выяснилось, что за последние два года водитель много раз наказывался правоохранителями за превышение скорости.

Как пояснил владелец машины, выехать в нарушение правил на тротуар его спровоцировал сидевший рядом друг. Теперь водителю грозит штраф в размере 2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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