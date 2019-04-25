На Ставрополье полицейский обещал решить проблемы, обманул и поплатился
Подполковник полиции из МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу попал под следствие за лживые обещания «разобраться с проблемами» за взятку. Против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».
— Под следствие попал подполковник полиции Игорь Алюшин, уже бывший заместитель начальника отдела оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности, пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и противодействию коррупции. Часть относится к главному управлению МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в Следственном комитете России.
По данным следователей подполковник предложил бизнесмену из Ставропольского края разобраться с проблемами. За услуги он просил 2,2 миллиона рублей. Однако реально помогать он не планировал, да и возможностей таких у Алюшина не было.
Но бизнесмен почуял обман обратился за помощью в ФСБ. В момент передачи взятки спецназ задержал коррумпированного полицейского. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
В ведомстве подчеркнули, что Алюшина уволили из МВД за поступок, порочащий честь мундира.
ИСТОЧНИК KP.RU
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