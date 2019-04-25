2019-04-25T16:03:44+03:00
Происшествия

На Ставрополье полицейский обещал решить проблемы, обманул и поплатился

В момент передачи денег его схватили оперативники ФСБ
Андрей ЗОБОВ
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В момент получения взятки в 2,2 млн рублей полицейского задержали сотрудники ФСБВ момент получения взятки в 2,2 млн рублей полицейского задержали сотрудники ФСБФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Подполковник полиции из МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу попал под следствие за лживые обещания «разобраться с проблемами» за взятку. Против него возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере».

— Под следствие попал подполковник полиции Игорь Алюшин, уже бывший заместитель начальника отдела оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности, пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и противодействию коррупции. Часть относится к главному управлению МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в Следственном комитете России.

По данным следователей подполковник предложил бизнесмену из Ставропольского края разобраться с проблемами. За услуги он просил 2,2 миллиона рублей. Однако реально помогать он не планировал, да и возможностей таких у Алюшина не было.

Но бизнесмен почуял обман обратился за помощью в ФСБ. В момент передачи взятки спецназ задержал коррумпированного полицейского. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В ведомстве подчеркнули, что Алюшина уволили из МВД за поступок, порочащий честь мундира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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