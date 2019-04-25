Кудрин предложил объединить Ставрополь, Ростов и Краснодар

СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-25T16:21:18+03:00

Алексей Кудрин считает, что создание «городов-государств» поможет им соревноваться по темпам развития с Москвой и Петербургом Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил объединить Ставрополь, Ростов-на-Дону и Краснодар в единую метрополию для увеличения темпов развития экономики. Примером успешности такого проекта стали Москва и Санкт-Петербург, а остальные регионы отстают от них по темпам развития.

Как сообщил Кудрин, сейчас о реальных положительных показателях в плане экономического роста можно говорить лишь применимо к нефтедобывающему Северу. 10 регионов работают на полную мощь зарабатывая порядка 55% НДФЛ для российской казны, когда в остальных ситуацию нужно менять. Более того, самые развитые края, особенно Москва и Санкт-Петербург, перетягивают большую часть ресурсов на себя, что ещё больше замедляет развитие в других частях страны.

Самой эффективной мерой глава Счётной палаты назвал создание ещё 4 крупных метрополий на территории страны. Их главные города, по мнению политика, необходимо связать скоростными трассами и путями сообщения и строить вокруг них огромные агломерации. По мнению Кудрина, «города-государства» смогут соревноваться по темпам развития с Москвой и Петербургом.

В первую метрополию войдут Ставрополь, Ростов-на-Дону и Краснодар. Вторая объединит Самару, Казань, Ульяновск и Тольятти. Третья — Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, а четвёртая — Томск, Новосибирск, Барнаул и Новокузнецк.

— Эти города тяготеют друг к другу, часто обмениваются рабочей силой. Это будут экономически сильные города-государства, — пояснил Алексей Кудрин.

ИСТОЧНИК KP.RU