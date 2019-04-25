2019-04-25T18:00:46+03:00
Происшествия

Ставрополье потратить 700 млн рублей на борьбу с паводками

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставропольском крае в этом году планируется провести 33 противопаводковых мероприятия, на которые потратят миллионы рублей. Данную новость сообщает управление по информационной политике аппарата правительства края.

Сейчас ведутся берегоукрепительные работы на реках Подкумок и Кубань. Специалисты при помощи техники заливают крепкий бетон и укладывают особые прочные плиты. В селе Александровском полным ходом идет ремонт гидротехнических сооружений местного пруда. Также специалисты на днях завершили важные работы по расчистке русла реки Ольховка.

Всего же проведут работы на по 26 объектам на сумму 584,2 миллиона рублей. В целом за год будет потрачено 700 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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