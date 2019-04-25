В Ингушетии запретили три сайта, торговавших оружем
Джейрахский районный суд Ингушетии вынес приговор по административному делу о торговле оружием на трех сайтах.
- В ходе мониторинга Интернета были выявлены три сайта, где опубликована информация о продаже боевого оружия без соответствующей лицензии.Вход на сайты был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля для ознакомления с их содержанием, - уточнили в прокуратуре Ингушетии.
Материалы проверки прокуратура направляла в Джейрахский районный суд три административных иска о признании информации запрещенной к распространению на территории России. Требования прокурора были полностью удовлетворены, доступ к сайтам, торговавшим оружием, заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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