2019-04-25T19:32:31+03:00
Происшествия

В Ингушетии запретили три сайта, торговавших оружем

Михаил ЮЖНЫЙ
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Джейрахский районный суд Ингушетии вынес приговор по административному делу о торговле оружием на трех сайтах.

- В ходе мониторинга Интернета были выявлены три сайта, где опубликована информация о продаже боевого оружия без соответствующей лицензии.Вход на сайты был свободный, не требовал предварительной регистрации и пароля для ознакомления с их содержанием, - уточнили в прокуратуре Ингушетии.

Материалы проверки прокуратура направляла в Джейрахский районный суд три административных иска о признании информации запрещенной к распространению на территории России. Требования прокурора были полностью удовлетворены, доступ к сайтам, торговавшим оружием, заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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