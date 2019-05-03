Отец Нурмагомедова начнет работу в сборной России
Отец непобедимого борца современности, чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова дал согласие войти в тренерский штаб женской сборной России по вольной борьбе. Абдулманап Нурмагомедов займется физической подготовкой спортсменок.
По словам Нурмагомедова-старшего, он уже общался с командой, однако вмешиваться в работу своих коллег по тренерскому цеху не намерен.
- Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача, – заявил отец Хабиба.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов является мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России. Сегодня он работает старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо, а с 2016 года - главный тренер бойцовского клуба Eagles MMA Dagestan, за который выступает его сын Хабиб.
ИСТОЧНИК KP.RU