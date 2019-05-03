2019-05-03T09:51:58+03:00
Спорт

Отец Нурмагомедова начнет работу в сборной России

Он войдет в тренерский штаб женской сборной по вольной борьбе
Вадим ХНЫГИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Отец непобедимого борца современности, чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова дал согласие войти в тренерский штаб женской сборной России по вольной борьбе. Абдулманап Нурмагомедов займется физической подготовкой спортсменок.

По словам Нурмагомедова-старшего, он уже общался с командой, однако вмешиваться в работу своих коллег по тренерскому цеху не намерен.

- Там есть свои тренеры на ковре, у меня другая задача, – заявил отец Хабиба.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов является мастером спорта СССР по вольной борьбе, заслуженным тренером России. Сегодня он работает старшим тренером сборной Дагестана по боевому самбо, а с 2016 года - главный тренер бойцовского клуба Eagles MMA Dagestan, за который выступает его сын Хабиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Анжи" проиграл "Енисею"
На Ставрополье мужчина зарезал свою маленькую дочь после ссоры с женой
На Ставрополье погоня за пьяным водителем попала на видео
В Дагестане председателя правительства освистали на турнире по борьбе
В ДТП с автобусом пострадали 5 взрослых и 4 детей в Северной Осетии
В аварии на Ставрополье погибли два человека
В Махачкале попал на видео пожар в оружейном магазине
Житель Ставропольского края попался на незаконном обороте оружия
Водителя за рулем авто с ворованным двигателем задержали в Махачкале
В Дагестане поймали педофила
Ставрополец прописал четырех иностранцев у себя дома и попал под уголовное дело
В Дагестане бизнесмен присвоил себе участок за 33 миллиона рублей
В Ставрополе состоялся первомайский митинг
В Ингушетии столкнулись две полицейские машины
В Ессентуках торжественно открыли новый курортный бульвар
Дагестанец напился в баре и пырнул собеседника ножом
«Веломарш Победы» проедет по улицам Ставрополя
В Ставрополе солдат сел за руль «под кайфом» и поплатился