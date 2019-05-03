В Дагестане председателя правительства освистали на турнире по борьбе

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-03T12:12:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестане проходят финальные поединки на турнире по вольной борьбе имени Али Алиева в Каспийске. 50-й международный турнир стартовал два дня назад. На соревнования приехали около 250 спортсменов из 23 стран.

В церемонии открытия соревнований принял участие и премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

- Али Алиев был не только великим борцом, но и запомнился как выдающийся тренер, сумевший воспитать плеяду лучших вольников, которые и сейчас радуют своими высокими победами как на мировом уровне, так и на олимпийском, - сказал Здунов во время приветственной речи.

Правда, не все зрители с восторгом отнеслись к появлению председателя правительства. Некоторые во время объявления диктора о том, что на турнире присутствует Артем Здунов, начали свистеть и улюлюкать.

В Дагестане на турнире по борьбе освистали председателя правительства .

ИСТОЧНИК KP.RU