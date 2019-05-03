В Дагестане председателя правительства освистали на турнире по борьбе
В Дагестане проходят финальные поединки на турнире по вольной борьбе имени Али Алиева в Каспийске. 50-й международный турнир стартовал два дня назад. На соревнования приехали около 250 спортсменов из 23 стран.
В церемонии открытия соревнований принял участие и премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
- Али Алиев был не только великим борцом, но и запомнился как выдающийся тренер, сумевший воспитать плеяду лучших вольников, которые и сейчас радуют своими высокими победами как на мировом уровне, так и на олимпийском, - сказал Здунов во время приветственной речи.
Правда, не все зрители с восторгом отнеслись к появлению председателя правительства. Некоторые во время объявления диктора о том, что на турнире присутствует Артем Здунов, начали свистеть и улюлюкать.
В Дагестане на турнире по борьбе освистали председателя правительства .
ИСТОЧНИК KP.RU