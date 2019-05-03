2019-05-03T14:38:08+03:00
Происшествия

На Ставрополье погоня за пьяным водителем попала на видео

Лихача остановило дерево [dbltj]
Виталий КЛИМОВ
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На Ставрополье погоня за водителем закончилась столкновением с деревом. Пьяный лихач после аварии не пострадал. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что прав у него нет, а машину он угнал, чтобы покататься.

Владельцем угнанного авто оказался житель станицы Бекешевской. Против угонщика возбудили уголовное дело.Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Погоня за пьяным водителем на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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