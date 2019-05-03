На Ставрополье погоня за пьяным водителем попала на видео
Лихача остановило дерево [dbltj]
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На Ставрополье погоня за водителем закончилась столкновением с деревом. Пьяный лихач после аварии не пострадал. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что прав у него нет, а машину он угнал, чтобы покататься.
Владельцем угнанного авто оказался житель станицы Бекешевской. Против угонщика возбудили уголовное дело.Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Погоня за пьяным водителем на Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU