На Ставрополье погоня за пьяным водителем попала на видео

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-03T14:38:08+03:00

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На Ставрополье погоня за водителем закончилась столкновением с деревом. Пьяный лихач после аварии не пострадал. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что прав у него нет, а машину он угнал, чтобы покататься.

Владельцем угнанного авто оказался житель станицы Бекешевской. Против угонщика возбудили уголовное дело.Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/706636" frameborder="0"></iframe> Погоня за пьяным водителем на Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU