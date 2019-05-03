2019-05-03T16:23:11+03:00
Спорт

"Анжи" проиграл "Енисею"

И остался на предпоследнем месте в чемпионате.
Виталий КЛИМОВ
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Встреча, проходившая в Красноярске, завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев поля. У "Енисея" два мяча забил Александр Соболев на 64 и 68 минутах матча. Еще один гол на счету Фегоре Огуде. У "Анжи" отличился Павел Долгов, причем гости забили первыми - на 35-й минуте после розыгрыша углового.

Во втором тайме "Анжи" играл в меньшинстве после удаления с поля за вторую желтую карточку Роланда Гиголаева.

После 27 матчей "Анжи" идет на предпоследнем месте таблицы чемпионата с 20 очками и в пяти очках от "Уфы" и 14 места, дающего право остаться в следующем сезоне в Премьер-лиге. "Енисей" с 19 очками - на 16 месте чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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