В Пятигорске мошенница обманула старушку на 385 тысяч рублей
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В полицию по городу Пятигорску с заявлением обратилась 88- летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестная завладела ее деньгами.
Заявительница пояснила, что в ее квартиру позвонила женщина, которая представилась соцработником и предложила провести обмен денежных средств. Поверив злоумышленнице, пенсионерка передала ей 385 тысяч рублей.
Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет поиск преступницы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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