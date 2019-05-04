В Пятигорске мошенница обманула старушку на 385 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-04T09:08:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию по городу Пятигорску с заявлением обратилась 88- летняя местная жительница и сообщила о том, что неизвестная завладела ее деньгами.

Заявительница пояснила, что в ее квартиру позвонила женщина, которая представилась соцработником и предложила провести обмен денежных средств. Поверив злоумышленнице, пенсионерка передала ей 385 тысяч рублей.

Поняв, что ее обманули, потерпевшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Идет поиск преступницы.

ИСТОЧНИК KP.RU