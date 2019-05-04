В Дагестане при взрыве газа пострадал местный мужчина
Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
- В 11:07 мск поступило сообщение о том, что в Кировском районе Махачкалы в поселке Кривая Балка на территории частного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, - уточнили в пресс-службе. - Пожаром был охвачен весь дом на площади 30 кв. м. Пострадал хозяин дома.
Пострадавший с ожогами доставлен в ожоговое отделение больницы Махачкалы в тяжелом состоянии. В 11:57 пожар был полностью ликвидирован пожарными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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