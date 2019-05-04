В Железноводске пройдут рыцарские бои

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-04T16:28:38+03:00

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Участниками исторического фестиваля-реконструкции «Железные люди. Железное сердце» станут почти сотня «рыцарей» из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

- Впервые на Северном Кавказе будет реконструирована настоящая средневековая атмосфера, которая позволит его гостям всецело окунуться в век легендарного короля Артура, — отмечает пресс-служба администрации Железноводска.

В программе фестиваля уже заявлены пешие и конные бои, в том числе с преодолением самых сложных спортивных барьеров.

Сражаться будут в течение трёх соревновательных дней — за главный приз «Железное сердце». Здесь же развернутся тематические ярмарки и мастер-классы.

ИСТОЧНИК KP.RU