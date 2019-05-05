2019-05-05T10:01:56+03:00
Происшествия

17-летний дагестанец на тайно купленном авто сбил женщину с годовалым ребёнком

У малыша закрытая черепно-мозговая травма [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: пресс-служба главного управления МВД по Республике ДагестанФото: пресс-служба главного управления МВД по Республике Дагестан
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В Махачкале 17-летний парень из Дагестана сбил женщину с ребёнком на пешеходном переходе. Как выяснили дорожные полицейские, юноша без прав купил машину тайно от родителей.

ДТП произошло на улице Гагарина около четырёх часов дня 4 мая. Молодой водитель на «семёрке» не успел затормозить перед пешеходным переходом и сбил женщину с коляской. Молодая мама не пострадала, а вот её дитя выпало из коляски. Врачи диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму.

17-летний дагестанец тайно купил машину и сбил мать с годовалым ребёнком.

— Как оказалось, водитель — 17-летний житель Махачкалы. Будучи несовершеннолетним и не имея водительских прав, втайне от родителей, он приобрел автомобиль. Точнее, стал совладельцем: несколько друзей скооперировались и приобрели транспортное средство. Отсутствие знаний правил дорожного движения и опыта привели к аварии, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по Республике Дагестан.

По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции собрали материал для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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