2019-05-05T12:00:03+03:00
Происшествия

Ставропольский «ковбой» собрал самодельный револьвер и поплатился

Ему грозит до 4 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Самодельный револьвер. Фото: ГУ МВД по СКСамодельный револьвер. Фото: ГУ МВД по СК
Изменить размер текста:

Ставропольский ковбой собрал и хранил у себя дома револьвер. Однако на мужчину донесли в полицию и теперь ему светит статья.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что огнестрел хранит 54-летний мужчина из села Солдато-Александровское. Оперативники МВД по Советскому городскому округу наведались к нему в гости и во время обыска нашли самопальный револьвер.

— По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является огнестрельным оружием с низким качеством обработки составляющих деталей, что свидетельствует о самодельном способе его изготовления, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Против горе-конструктора возбудили уголовное дело по статье «незаконное изготовление, хранение, ношение оружия и боеприпасов». Ему грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24