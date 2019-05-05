Ставропольский «ковбой» собрал самодельный револьвер и поплатился

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-05T12:00:03+03:00

Ему грозит до 4 лет колонии

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Ставропольский ковбой собрал и хранил у себя дома револьвер. Однако на мужчину донесли в полицию и теперь ему светит статья.

Полицейским поступила оперативная информация о том, что огнестрел хранит 54-летний мужчина из села Солдато-Александровское. Оперативники МВД по Советскому городскому округу наведались к нему в гости и во время обыска нашли самопальный револьвер.

— По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является огнестрельным оружием с низким качеством обработки составляющих деталей, что свидетельствует о самодельном способе его изготовления, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставрополью.

Против горе-конструктора возбудили уголовное дело по статье «незаконное изготовление, хранение, ношение оружия и боеприпасов». Ему грозит до 4 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU