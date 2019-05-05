На Ставрополье зажгутся тысячи «Огней памяти выпускников»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-05T12:55:59+03:00

Губернатор пригласил жителей Ставрополя поучаствовать в одной из самых красивых и печальных акций

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На Ставрополье в седьмой раз пройдёт одна из самых красивых и печальных акций, приуроченных ко Дню Победы. 6 мая в краевой столице зажгутся «Огни памяти выпускников» — мальчишек и девчонок, сразу после окончания школы отправившихся на фронт. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Эта патриотическая акция проводится шестой год подряд. И всякий раз сжимается сердце осознавая, что пережили выпускники 1941 года, мальчишки и девчонки 16-18 лет. Об этом нужно помнить всегда, чтобы наше небо было мирным, — написал Владимиров.

Тысячи выпускников и жителей Ставрополя придут со свечами, чтобы отдать дань уважения погибшим юношам и девушкамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Губернатор попросил всех неравнодушных жителей Ставрополя придти на Крепостную гору, к мемориалу Вечной славы в 20:00. Именно в этот момент к Вечного огня зажгутся тысячи свеч, символизируя светлую память о тех, кто отдал свою жизнь за Родину в самом расцвете лет, не успев насладиться красотой и счастьем...

— «Огни памяти» зажгутся в Ставрополе 6 мая в 20-00 у мемориала Вечной Славы. К акции присоединятся выпускники всех школ нашего края. Присоединяйтесь и вы, — попросил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU