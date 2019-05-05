При восхождении на Эльбрус погиб украинский альпинист

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-05T15:54:18+03:00

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При восхождении на главную вершину Северного Кавказа — Эльбрус, скончался альпинист из Украины. Мужчина потерял сознание и умер ещё до прибытия спасателей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ», всё произошло 5 мая В 11:28 на телефон экстренной службы поступил звонок.

— В центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров мужчина 1985 года рождения потерял сознание. На место происшествия срочно были отправлены 14 спасателей на 2 ратраках, — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на оперативные действия спасателей, альпинист скончался до прибытия помощи. Специалистам лишь оставалось констатировать его смерть.

Тело погибшего спустили с горы. Позже оно будет передано родственникам.

ИСТОЧНИК KP.RU