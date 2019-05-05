«Аэрофлот» отменил рейс в Минводы в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево»

5 Май 23:43 2019-05-06T00:09:36+03:00

Следствие рассматривает различные версии ЧП в Шереметьево, выводы о причинах и обстоятельствах происшествия сделают после изучения данных Фото: REUTERS

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«Аэрофлот» перенёс и отменил рейс в Минеральные Воды из-за авиакатастрофы на взлётно-посадочной полосе московского аэропорта «Шереметьево». У самолёта, отправившийся в Мурманск, загорелись двигатели. Уже через час полыхающий борт вернулся на землю.

По последним данным, трагедия унесла жизни 13 человек. Среди них и стюардесса, и двое детей. Из-за обломков самолёта, аэропорт закрыл одну из взлётно-посадочных полос. Сейчас на месте работают следователи.

Конечно же, в связи с происшествием, авиакомпания «Аэрофлот» отменила множество рейсов. В том числе был перенесён, а позже и вовсе отменён вылет в Минеральные Воды.

Кроме того, на официальном сайте компании «Аэрофлот» сообщается об отмене двух вылетов в Санкт-Петербург, а также самолёты в Красноярск, Краснодар, Томск, Екатеринбург, Нижневартовск, Ригу, Белгород, Архангельск, Ростов, Тюмень, Челябинск, Новосибирск, Самару и Пермь.

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В пресс-службах аэропорта и авиакомпании на несколько часов воцарилось молчание, после которого хотелось слышать только одно "все живы". А в аэропорту журналисты обсуждали: "Хоть бы не так, как в Магнитогорске, когда был взрыв в жилом доме. Ведь тогда тоже сначала сообщили не о всех погибших". Но, к сожалению, чуда не произошло (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU