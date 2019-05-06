СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-06T11:16:29+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может стать почётным гражданином Кисловодска. В курортном городе политика любят, а местные чиновники считают, что Валентина Ивановна сделала весомый вклад в развитие города и его курортов.

— На заседании Общественного совета его члены поддержали ходатайство о присвоении Валентине Матвиенко звания «Почетный гражданин города-курорта Кисловодска». После этого соответствующие рекомендации были переданы городской думе для окончательного решения этого вопроса, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации города-жемчужины КМВ.

Сама спикер Совфеда также часто посещает Кисловодск. Она не раз заявляла, что город ей очень нравится. Слово политик подтверждает действием, заботясь о развитии туристического и курортного потенциала Кисловодска.

ИСТОЧНИК KP.RU