2019-05-06T12:04:08+03:00
Происшествия

В Кисловодске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кисловодске в автоаварию попала пассажирская маршрутка, к врачам обратились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

- 6 мая на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Героев Медиков водитель Opel Corsa, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с пассажирской маршруткой "ГАЗель Некст", - уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, сейчас к врачам обратились водитель и пассажир иномарки, а также четыре пассажира маршрутки. Среди пострадавших детей нет.

Установлено, что Opel Corsa управляла 39-летнияя местная жительница, которая за последние два года к административной ответственности не привлекалась. Маршруткой управлял 53-летний житель Карачаево-Черкесии со стажем вождения один год.

На месте происшествия работают наряды ДПС. Все бстоятельства и степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое мужчин погибли в страшной аварии на Ставрополье
Следователи проверяют гибель украинского туриста в Кабардино-Балкарии
В Ставрополе 7 и 9 мая перекроют дороги
Валентина Матвиенко может стать почётным гражданином Кисловодска
После взрыва в многоэтажке Железноводска завели уголовное дело
В Невинномысске в перевернувшемся автомобиле пострадали два человека
В Железноводске после пожара введен режим ЧС
«Аэрофлот» отменил рейс в Минводы в связи с авиакатастрофой в «Шереметьево»
При восхождении на Эльбрус погиб украинский альпинист
Полицейские задержали махачкалинского трансгендера на «Монстрации»
На Ставрополье зажгутся тысячи «Огней памяти выпускников»
Ставропольский «ковбой» собрал самодельный револьвер и поплатился
Жители Ставрополья напугали МЧС фейковой новостью о граде
17-летний дагестанец на тайно купленном авто сбил женщину с годовалым ребёнком
В Железноводске пройдут рыцарские бои
В Дагестане при взрыве газа пострадал местный мужчина
На Ставрополье арестован похититель велосипедов
В Махачкале в канал упала ГАЗель с пассажирами