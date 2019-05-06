В Кисловодске в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-06T12:04:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кисловодске в автоаварию попала пассажирская маршрутка, к врачам обратились шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Ставропольскому краю.

- 6 мая на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Героев Медиков водитель Opel Corsa, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с пассажирской маршруткой "ГАЗель Некст", - уточнили в ведомстве.

По данным ГИБДД, сейчас к врачам обратились водитель и пассажир иномарки, а также четыре пассажира маршрутки. Среди пострадавших детей нет.

Установлено, что Opel Corsa управляла 39-летнияя местная жительница, которая за последние два года к административной ответственности не привлекалась. Маршруткой управлял 53-летний житель Карачаево-Черкесии со стажем вождения один год.

На месте происшествия работают наряды ДПС. Все бстоятельства и степень ответственности участников устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU