2019-05-06T13:06:39+03:00
Общество

В Ставрополе 7 и 9 мая перекроют дороги

Рассказываем, где и в какое время введут ограничения
Евгения СОКОРЕВА
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В Ставрополе 7 и 9 мая по случаю празднования Радоницы и Дня победы ограничат движение.

Об этом "КП-Северный Кавказ" рассказали в пресс-службе УГИБДД по СК.

Как отметили в ведомстве, 7 мая с 6.00 утра до 18.00 закроют для проезда всех транспортных средств проспект Кулакова на участке от улицы Октябрьской до автодороги "Северный обход города Ставрополя". А только для общественного транспорта будет открыта улица Коломийцева от поворота со стороны проспекта Кулакова. Объехать перекрытые улицы предлагают по дороге "Северный обход города Ставрополя", проезду Чапаевскому и улице Октябрьской.

В День Победы 9 мая для всех видов транспорта ограничат движение с 7.00 до 23.00 по улицам: Дзержинского, Морозова, Маршала Жукова, Советской, Булкина, Октябрьской Революции, Суворова, Артема, К. Маркса, Р. Люксембург, Кавалерийской, Пушкина, Ленина, Ставропольской, Шпаковской, 50 лет ВЛКСМ, проспекту Российскому, Казачий, Рылеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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