2019-05-06T14:08:53+03:00
Происшествия

Двое мужчин погибли в страшной аварии на Ставрополье

Жертвами стали 55-летний водитель легковушки и 62-летний рыбак
Евгения СОКОРЕВА
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Фото с места аварии: пресс-служба ПАСС СКФото с места аварии: пресс-служба ПАСС СК
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В ДТП около села Кумская Долина Левокумского района погибли два человека.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ПАСС СК, вечером 3 мая 55-летний мужчина за рулем "Лады Гранты" возвращался домой из работы в Буденновске и по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где на высокой скорости столкнулся с авто "ВАЗ-2121" под управлением 62-летнего рыбака.

От удара машины разлетелись в разные стороны. Виновник ДТП погиб сразу. Водитель "Нивы" - по пути в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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