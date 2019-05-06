Число пострадавших от взрыва в доме на Ставрополье увеличилось до 17 человек

СЕГОДНЯ 16:29 2019-05-06T16:33:12+03:00

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Число пострадавших от взрыва в многоэтажке Железноводска (Ставропольский край) увеличилось до 17 человек. Об этом сообщают в минздраве региона. Уточняется, что в стационаре Железноводска под наблюдением медиков остаются 6 человек, а еще двоих - направили на лечение в больницы Ставрополя и Пятигорска.

- Еще 9 пострадавшим назначили амбулаторное лечение, - добавили в министерстве.

Подробности о пожаре в многоэтажке в Железноводске 00:00 00:00

Напомним, что ЧП произошло в многоквартирном доме Железноводска ночью 6 мая. После взрыва бытового газа в одной из квартир 1 этажа произошел пожар и обрушение лестничной клетки. Ранее говорили о 13 пострадавших. По факту происшествия в СКР СК возбудили уголовное дело. Пострадавшим губернатор Ставрополья Владимир Владимиров пообещал оказать всю необходимую помощь. Размер причиненного ущерба устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU