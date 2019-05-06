В Пятигорске детсадовцев переодели в красноармейцев и с оружием в руках выпустили колонной на площадь

СЕГОДНЯ 18:06 2019-05-06T18:08:07+03:00

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В Пятигорске местные власти устроили военный парад с участием свыше 500 детей. И не только школьников из младших и средних классов, но даже детсадовцев. Мальчиков нарядили в форму красноармейцев - пехотинцев, танкистов, летчиков, моряков, артиллеристов. Девочек, в основном, одели как санитарок. Некоторым даже оружие в руки вручили, правда, игрушечное. Ребята прошли по площади у Вечного огня стройными рядами под стать настоящему маршу Победы. По задумке властей, патриотическое мероприятие направленно на сбережение исторической памяти.

- Главное, чтобы ребята помнили и знали, - уверена начальник Управления образования администрации Пятигорска Наталья Васютина. – То количество детей, которое собрал наш парад - показатель того, что такие форматы нужны, востребованы. Это не просто веселая игра. Это наша благодарность, наша память, наша гордость.

Но не все жители Ставропольского края идею оценили так же. Некоторые посчитали странным, вооружать, пусть и понарошку, маленьких детей и устраивать военные парады с участием не военных, а дошколят.

- Какое отношение это имеет к патриотизму? - недоумевают местные жители. - Зачем приучать детей к войне?

Такое же мнение, отметим, некоторые жители Ставрополья выразили по поводу открытия в краевом центре парка военной техники "Патриот".

ИСТОЧНИК KP.RU