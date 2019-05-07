В горах КЧР пострадал альпинист из Краснодарского края

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-07T08:20:28+03:00

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Кубанский альпинист травмирован при падении в горах в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.

- Информация о том, что на горе Орленок 44-летний альпинист из Краснодарского края получил травму при падении, поступила вечером 6 мая, - сообщает ГУ МЧС России по КЧР.

Для оказания помощи на место происшествия выдвинулись спасатели. Они добрались до пострадавшего. Однако основные работы по транспортировке альпиниста начались только утром 7 мая в связи с наступлением ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU