В Ингушетии завели дела против трех девушек, сбежавших к террористам в Сирию
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовные дела в отношении трех жительниц республики за пособничество террористам в Сирии.
Об этом передает управление Следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, с ноября 2014 года и с мая 2015 года по настоящее время 19-, 22- и 27-летняя жительницы республики участвуют в Сирии в деятельности запрещенной в России вооруженной террористической организации.
Уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) возбуждены по материалам проверок ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ингушетия»