В Ингушетии завели дела против трех девушек, сбежавших к террористам в Сирию

СЕГОДНЯ 09:18 2019-05-07T09:18:41+03:00

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Следственные органы Ингушетии возбудили уголовные дела в отношении трех жительниц республики за пособничество террористам в Сирии.

Об этом передает управление Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, с ноября 2014 года и с мая 2015 года по настоящее время 19-, 22- и 27-летняя жительницы республики участвуют в Сирии в деятельности запрещенной в России вооруженной террористической организации.

Уголовные дела по статье 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) возбуждены по материалам проверок ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU