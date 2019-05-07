Ставрополец пытался задушить свою пожилую мать из-за наследства

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-07T10:29:07+03:00

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На Cтаврополье мужчина подозревается в попытке убийства своей матери из-за наследства

- Возбуждено уголовное дело против 56-летнего жителя города Зеленокумска, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в прес-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - По данным следствия, 5 апреля в одном из домов города во время ссоры из-за наследства мужчина избил кулаками по лицу свою 79-летнюю мать, после чего принялся душить ее подушкой.

Женщина притворилась убитой, и лишь тогда сын перестал ее душить. Затем она вынуждена была пообещать мужчине 150 тысяч рублей и квартиру за то, чтобы сын все-таки оставил ее в живых.

Впоследствии женщина сообщила о произошедшем преступлении в полицию. По ходатайству следователя преступник заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU