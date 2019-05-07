В Ставропольском крае педофил напал на двух маленьких девочек
На Ставрополье следователи задержали мужчину, подозреваемого в насильственных действиях в отношении двух девочек.
- Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Предгорного района, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. - По данным следствия, днем 25 апреля мужчина встретил у магазина в селе Винсады двух 10-летних девочек. И совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.
Родители девочек обратились в правоохранительные органы. Cейчас преступник задержан и допрошен. Проведена проверка его показаний на месте, он заключен под стражу. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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