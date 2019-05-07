Ставропольский депутат попал под статью за особо крупное мошенничество

СЕГОДНЯ 11:41 2019-05-07T11:41:15+03:00

Чиновник договорился о покупке зерна за миллион, но не расплатился с продавцом

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На Ставрополье депутат Турксадского сельсовета Руслан Курбанов попал под подозрение в особо крупном мошенничестве. По данным следователей, он договорился о покупке зерна, но не заплатил за него.

Преступление датируется 2017 годом. Чиновник договорился о покупке огромного количества зерна с женщиной из Туркменского района Ставрополья. При этом попросил товар вперёд. Продавщица поверила на слово избраннику народа и поставила продукт. После этого Курбанов отказался платить.

— Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей. В отношении депутата Совета депутатов Турксадского сельсовета Левокумского района Руслана Курбанова возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Если вину подозреваемого Курбанова докажут, народному избраннику грозит до 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU