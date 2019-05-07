В Грозном вспыхнул крупный пожар

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-07T15:50:46+03:00

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В Грозном произошёл крупный пожар — огонь объял 600 метров складских помещений, где хранились канцелярские товары. Спасателям потребовалось 3 часа, чтобы устранить возгорание.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Чеченской Республике, звонок с сообщением о пожаре на номер экстренных служб поступил в 10:28. Загорелись канцелярские склады на улице Заветы Ильича.

— Площадь пожара составила 600 квадратных метров, при этом общая площадь зданий и складов составляла 1500 квадратных метров. То есть специалистам удалось остановить распространение пламени и минимизировать материальный ущерб. В тушении принимали участие 40 пожарных на 10 машинах. — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ликвидировать возгорание удалось ровно через три часа — в 13:28. Пострадал один человек. На месте происшествия работают дознаватели МЧС. Они устанавливают причину возгорания и материальный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU