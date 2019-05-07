2019-05-07T16:01:54+03:00
Общество

Ессентукские танцоры завоевали «золото» международного фестиваля

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Ессентукские танцоры завоевали «золото» международного фестиваляЕссентукские танцоры завоевали «золото» международного фестиваля
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Право представлять Ессентуки на фестивале «Невские созвездия» выпало ансамблю «Престиж» городского ДК.

Покорять Петербург отправились младшая и средняя группа танцоров. Всего на конкурсе были представлены 57 коллективов из Мурманска, Орла, Тулы, Белгорода, Новосибирска, Новороссийска, Нижнего Новгорода, Липецка, Курска, Вологды, Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Белоруссии.

Младшая группа в номинации «детский танец» завоевала звание Лауреата 1 степени, средняя с оригинальным китайским танцем с веерами стала обладателем звания Лауреат 2 степени. Балетмейстер коллектива Александр Боровиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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