Ставрополец пнул собаку своего друга и поплатился жизнью

СЕГОДНЯ 18:20 2019-05-07T18:20:40+03:00

Мужчина в ярости пнул пса и поплатился жизнью Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Ставрополец предстанет перед судом за убийство друга, пнувшего его любимую собаку. Ему грозит до 15 лет колонии.

История произошла в 15 декабря 2018 года. Двое друзей решили выпить дома у подозреваемого. Беседа переросла в конфликт. Чтобы выместить злость, гость решил пнуть собаку хозяина.

Подозреваемый сдержался от немедленных действий. Он вывел обидчика на улицу, якобы чтобы проводить его домой. Услышав очередное оскорбление, он выхватил заранее прихваченный охотничий нож и ударил пострадавшего в грудь. И после этого преспокойно вернулся домой.

— Расследование уголовного дела завершено. С обвинительным заключением прокурора оно передано в суд для рассмотрения по существу, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

За убийство друга 61-летнему подозреваемому грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU