2019-05-07T19:36:11+03:00
Происшествия

В Дагестане пожар на автозаправке попал на видео

К счастью, взрыва удалось избежать [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Фото: кадр видеоФото: кадр видеоФото: Социальные сети
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В Дагестане очевидцы сняли на видео полыхающую автозаправку на федеральнгой трассе «Кавказ» в Каякентском районе республики. По информации экстренных служб, огонь охватил более 500 квадратных метров. Однако пламя удалось потушить.

— На автозаправке около села Первомайского работают 68 пожарных и 19 спецмашин. Открытое возгорание удалось ликвидировать в 17:50, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МЧС по Республике Дагестан.

Пожар на автозаправке в Дагестане.

К счастью, благодаря молниеносной реакции пожарных, удалось избежать худшего — взрыва цистерны с газом. Сейчас специалисты экстренных служб проливают конструкции, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Информации о пострадавших или жертвах пожара пока нет. Дознаватели МЧС занимаются изучением места происшествия, устанавливая причины возгорания и ущерб, нанесённый пламенем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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