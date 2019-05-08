На Ставрополье водитель дважды попался сотрудникам ГИБДД в пьяном виде

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-08T08:33:33+03:00

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В Георгиевске за месяц экипаж ДПС дважды уличил в нетрезвом вождении одного и того же гражданина.

- Сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль для проверки документов, однако водитель проигнорировал требования полицейских и на большой скорости попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

Два выстрела полицейских по заднему колесу пробили шину, однако, водитель попытался снова скрыться и свернул на проселочную дорогу. От полицейских уйти не удалось, мужчину задержали. Нарушителем оказался 26-летний местный житель, которого месяц назад лишили прав.

Как пояснил водитель, он решил избежать уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение и потому решил скрыться от полиции. Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

ИСТОЧНИК KP.RU