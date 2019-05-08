2019-05-08T12:00:04+03:00
Происшествия

На Ставрополье спасатели достали из канавы пьяную женщину

Дама напилась по пути в больницу Ставрополя
Евгения СОКОРЕВА
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В селе Надежда Ставропольского края спасатели помогли выбраться из сливной канавы нетрезвой молодой женщине. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе ПАСС СК, ее нашли дети, гуляя возле железнодорожных путей.

Сама же пострадавшая потом объяснила, что хотела добраться до больницы в краевом центре, но по дороге изрядно выпила, потеряла равновесие и упала в канаву.

- Не в силах самостоятельно подняться обратно, женщина осталась лежать внизу, где ее и обнаружили детишки, - говорят в ведомстве.

В больницу Ставрополя дама все-таки попала. Приехавшие вместе со спасателями медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и различные ссадины. Поэтому пострадавшую решили госпитализировать в краевую клиническую больницу города Ставрополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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