2019-05-08T14:07:49+03:00
Происшествия

В КЧР вспыхнул пожар в заповеднике

Михаил ЮЖНЫЙ
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Пожар на территории Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии произошел 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии.

- Поступило сообщение о том, что в районе Джамагатского ущелья на территории Тебердинского заповедника происходит крупное задымление в лесу, - говорится в официальном сообщении.

По данным МЧС, сейчас в данной местности горит сухая трава, площадь пожара составляет примерно около 20 тысяч квадратных метров. В ликвидации вспыхнувшего пожара задействованы 72 человека и 13 единиц специальной техники. Угрозы населенным пунктам, по информации МЧС, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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