В КЧР вспыхнул пожар в заповеднике
Пожар на территории Тебердинского заповедника в Карачаево-Черкесии произошел 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии.
- Поступило сообщение о том, что в районе Джамагатского ущелья на территории Тебердинского заповедника происходит крупное задымление в лесу, - говорится в официальном сообщении.
По данным МЧС, сейчас в данной местности горит сухая трава, площадь пожара составляет примерно около 20 тысяч квадратных метров. В ликвидации вспыхнувшего пожара задействованы 72 человека и 13 единиц специальной техники. Угрозы населенным пунктам, по информации МЧС, нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Карачаево-Черкесия»