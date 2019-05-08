Клещи атакуют: ставрополец заразился Крымской геморрагической лихорадкой

СЕГОДНЯ 14:16 2019-05-08T14:16:41+03:00

Чтобы не заразиться КГЛ, нужно соблюдать определенные правила! Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала сезона к медикам с укусами клещей обратились почти 900 человек

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В Ставропольском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой.

- Диагноз КГЛ подтвердился у жителя Ипатовского городского округа. Еще 11 человек находятся в стационарах с подозрениями на клещевые инфекции, - рассказали «КП - Северный Кавказ» в краевом управлении Роспотребнадзора.

По традиции, многие ставропольцы во время длинных майских выходных выбираются на природу. В это время и отмечается всплеск обращений к медикам по поводу присасывания клещей. Всего с начала сезона клещи на Ставрополье покусали уже 842 человека, в том числе 387 детей.

- Собираясь на природу, обязательно используйте репелленты. Надевайте одежду, которая эффективно защищает кожу. При уходе за животными не забывайте пользоваться средствами защиты! - советуют специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU