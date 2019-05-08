2019-05-08T15:27:10+03:00
Происшествия

После пожара в многоэтажке Железноводска в больницах остаются 5 человек

В ЧП погиб один человек
Евгения СОКОРЕВА
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В больницах под наблюдением врачей остаются пятеро пострадавших при пожаре в Железноводске. По данным минздрава Ставропольского края, одна женщина лечится в больнице Ставрополя, остальные - в местной городской больнице.

Ранее спасатели сообщили, что на месте происшествия нашли труп одного жильца.

Пожару 6 мая в многоквартирном доме, напомним, предшествовал взрыв. Как установили следователи, произошел хлопок газа. Заведено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для здоровья потребителей".

В день ЧП сообщалось об 11 госпитализированных, включая 5 детей. Из здания было эвакуировано 70 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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