Главный тренер «Анжи» дисквалифицирован на два матча

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-08T16:42:11+03:00

В самый ответственный момент Магомед Адиев не сможет управлять своей командой

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Во время ближайших двух матчей Российской Премьер-лиги - в домашнем против «Арсенала» и в Казани против «Рубина» - Магомед Адиев не сможет находиться на скамейке запасных и непосредственно руководить действиями игроков своей команды. Решением Контрольно-дисциплинарного совета он получил двухматчевую дисквалификацию.

Как прокомментировал глава КДК Российского футбольного союза Артур Григорьянц:

- После окончания матча (с «Енисеем». - «КП-Северный Кавказ») Адиев позволил себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье.

Главный тренер «Анжи» вылететь на заседание КДК не смог, но принял в нём участие по видеосвязи, во время которой принёс свои извинения бригаде судей.

ИСТОЧНИК KP.RU